Москва, 2 апреля, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Цены на нефть поднялись 2 апреля почти до пятимесячных максимумов, подкрепленные данными из китайской экономики, которые ослабили озабоченность спросом, возможностью введения новых санкций против Ирана и дальнейшими перебоями с поставками в Венесуэлу, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Оптимизм в возможном решении торгового спроса между США и Китаем поддержали цены, при этом производственный сектор Китая показал перспективы роста впервые за четыре месяца в марте. Это позволило ослабить опасения по поводу потенциальной угрозы спросу на нефть», — пояснил эксперт.

Нужно понимать, что США рассматривает дополнительные санкции против Ирана, которые будут нацелены на те области его экономики, которые ранее не были затронуты. США не могут отменить санкции в отношении экспорта иранской нефти группе из восьми импортеров, срок действия которых истекает в следующем месяце.

«Крупнейший в мире экспортер — Саудовская Аравия — перевыполнила договор о сокращении поставок, в то время как производство в Венесуэле еще больше упало из-за санкций США. Пожалуй, это самый важный фактор, который будет оказывать сильную поддержку рынку. В этой связи стоит ожидать роста цен на нефть до $70,21 за баррель марки Brent и $62,63 для сланцевой нефти марки WTI», — полагает Гасанов.

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