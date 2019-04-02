Москва, 2 апреля, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий правовой режим оборота луков, использующихся в охоте, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля. Луки определяются как стрелковое метательное оружие.

meshok.net Конный башкир

Правовой режим оборота охотничьих луков становится аналогичным правилам оборота охотничьего огнестрельного оружия.

Право приобретения охотничьих луков предлагается предоставить гражданам РФ, которым уже выданы охотничьи билеты и которые имеют разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Закрепляется безлицензионный порядок приобретения охотничьих луков с последующей регистрацией в Росгвардии в двухнедельный срок.

Также документом предусмотрен порядок последующей перепродажи охотничьих луков.