Воронеж, 2 апреля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Воронеже близится к завершению — об этом 1 апреля сообщила пресс-служба администрации города. Однако точная дата отключения тепла пока не называется.

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В мэрии напомнили, что дата пуска тепла и окончания его подачи в многоквартирные жилые дома определяются в соответствии с постановлением правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в котором, в частности, указывается, что отопительный период должен завершиться «со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия».

Согласно данным на 2 апреля, среднесуточная температура в Воронеже составила чуть более 3 градусов тепла. Самым теплым днем за последнюю неделю было 31 марта — днем столбик термометра достиг +19 градусов, но затем в регион пришло похолодание. По прогнозу Воронежского гидрометцентра, в ночь на 3 и 4 апреля температура может опуститься до нуля градусов, не исключен даже снег. Весна вернется в Воронеж к выходным — 6 апреля потеплеет до +10, выглянет солнце, а 8 апреля, по прогнозу, воздух прогреется до +14, а среднесуточная температура достигнет долгожданных +8 градусов. Таким образом, ждать окончания отопительного сезона стоит не раньше середины апреля.

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В мэрии Воронежа напомнили, что собственники вправе сами определить срок окончания отопительного сезона. Правда, процедура довольно сложная: для этого необходимо провести общее собрание, а протокол направить в обслуживающую организацию.

Между тем, отметим, что за январь-февраль многие воронежцы получили неожиданно большие счета за отопление (до шести-семи тысяч за стандартную квартиру) — сначала это объяснялось холодным январем (при том, что холодных дней в первом месяце 2019 года было не много), а затем — что счет выставлен не за 30 дней, как обычно, а за 40.