Финикс , США, 2 апреля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 122:113.

(сс)zoosnow Мяч

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 13 результативных передач.

На сегодняшний день «Финикс» занимает 29-е место в турнирной таблице НБА. «Кливленд» идёт на 28-м месте.

«Финикс Санз» (Финикс) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 122:113 (31:23, 40:29, 20:32, 31:29).

Читайте также: «Юта» одержала победу над «Шарлотт», несмотря на 47 очков Уокера