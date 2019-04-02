Великий Новгород, 2 апреля, 2019, 12:20 — ИА Регнум. В Великом Новгороде открыли для посещения церковь Благовещения на Городище — уникальный объект, представляющий собой руины двух храмов сразу: церкви XII века и сменившей её постройки XIV века. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Новгородском музее-заповеднике, масштабный проект по консервации руин осуществлялся с 2012 года, при том, что изучение памятника ведётся более ста лет.

Ольга Ларина ИА REGNUM Руины церкви Благовещения на Рюриковом городище в Великом Новгороде

«Городище открыл для России Евгений Носов, который ушёл из жизни в феврале 2019 года. Именно благодаря его работам мы знаем, что здесь находилась древнейшая резиденция новгородских князей, и именно сюда прибыл скандинавский князь Рюрик в 862 году», — отметила заместитель генерального директора Новгородского музея-заповедника Ольга Соболева.

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Впервые Городище упоминается в летописи в 1103 году в связи со строительством церкви Благовещения князем Мстиславом Владимировичем. Это была вторая каменная постройка Новгорода после Софийского собора и первая княжеская церковь из той группы памятников, которые по обоим берегам реки Волхов в начале XII века построили сначала Мстислав Владимирович, затем — его сын Всеволод Мстиславич.

По словам историков, Благовещенский храм, сопоставимый по своим масштабам с Софийским собором в Новгородском кремле — был парадным дворцовым храмом. Археологические исследования доказали, что к середине XIV века храм обветшал, его разобрали, и на его месте — со смещением фундаментов к югу — в 1342—1343 годах построили новый. На протяжении последующих столетий он неоднократно перестраивался. В руины храм был превращён в годы Великой Отечественной войны, огнём немецкой артиллерии в 1941 году.

Церковь XIV века законсервирована ровно настолько, насколько она сохранилась до наших дней, а внутри её стен сейчас можно увидеть то, что осталось от церкви 1103 года.

«Задача была — не заниматься воссозданием, потому что мы, к сожалению, не знаем, как выглядел храм в XIV веке. Есть довоенные фотографии, но только внешнего вида церкви, пришлось бы придумывать, что было внутри храма. Поэтому пошли по другому пути: ничего не придумывать, а законсервировать то, что есть. В результате можно увидеть два памятника сразу», — рассказал главный архитектор ООО «МАРТ» Виктор Попов.

Руины накрыли специальным стеклянным куполом: снаружи он практически не виден, крышу старались сделать как можно деликатнее, чтобы не нарушать исторический силуэт памятника.

Археологические остатки фундамента и стен храма XII века и фрагменты монументальной живописи, сохранившиеся на архитектурных элементах можно увидеть со специального помоста: туристы смотрят на сохранившиеся руины сверху, что позволяет представить планировку и масштабы храма.

Ольга Ларина ИА REGNUM Руины накрыли стеклянным куполом, который виден только изнутри

Руинированный памятник обеспечен всеми необходимыми инженерными сетями, его посещение сделают доступным и для маломобильных групп. Рядом обустроен временный павильон для продажи входных билетов и сувениров, в планах — создание выставочного комплекса с использованием мультимедийных средств.

В ходе археологических работ реставраторы извлекли фрагменты фресок, которыми был расписан храм Благовещения на Городище XII века. Сейчас они изучаются в Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника.

Напомним, церковь Благовещения на Городище включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы над проектом реставрации церкви начались в 2012 году, после празднования в Великом Новгороде 1150-летия зарождения российской государственности — в тот год на Рюриковом городище установили «Княжий камень».