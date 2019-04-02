Москва, 2 апреля, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Законопроект, смягчающий «муниципальный фильтр» на выборах глав регионов, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Действующий «муниципальный фильтр» с порогом от 5 до 10 процентов, установленный в 2012 году, в политической действительности позволяет только одной политической силе беспрепятственно его преодолевать, отмечают авторы.

Парламентарии предлагают установить «муниципальный фильтр» в размере «не более 5%». Если закон будет принят, то снизится до 5% количество депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта РФ, которые должны поддержать кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).