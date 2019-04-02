Алтай, 2 апреля, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Резкое потепление потребовало предпринять экстренные меры в селе Теньга Онгудайского района Республики Алтай. По данным республиканского ГУ МЧС РФ, с 1 апреля 2019 года из-за активного таяния снега там осложнилась паводковая обстановка. Для её стабилизации потребовалось укрепить насыпную заградительную дамбу и разрушить ледовое намерзание под мостовым переходом. Также спасателями была оказана адресная помощь населению по откачке воды.

ГУ МЧС по Республике Алтай Спасатели в селе Теньга Онгудайского района Республики Алтай

«В зоне подтопления находились 22 домовладения, в которых проживают 59 человек. В одном из домов вода поднималась выше уровня пола, в остальных талыми водами подтоплены приусадебные участки», — пояснили алтайские спасатели.

ГУ МЧС по Республике Алтай Паводок в селе Теньга Онгудайского района Республики Алтай

Предпринятые ими меры (всего в работах задействованы 91 человек, 21 единица техники и два плавсредства) привели к тому, что река Теньга вошла в русло и угроза подтопленной миновала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, резкое потепление (в южных районах Алтая 2—4 апреля воздух прогреется до +20 градусов) неизбежно будет способствовать началу процесса снеготаяния и формированию склонового стока в верховьях таких рек, как Ануй, Песчаная, Чарыш, Белая и Алей.