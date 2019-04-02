Калуга, 2 апреля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на поддержку бизнеса планируется направить 458,5 млн рублей. Как сообщили 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве экономического развития, из них 126,4 млн рублей составят средства областного бюджета, 332,1 млн — средства федерального.

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В число ключевых направлений войдёт прямая финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и предоставление им микрозаймов. Кроме того, средства будут направлены на функционирование организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и центра экспорта, а также на софинансирование муниципальных программ предпринимательства.

Напомним, в конце февраля в России стартовала программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5%. В нее вошли 70 банков, в том числе 40 региональных.