Ярославль, 2 апреля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В ночь с 1 на 2 апреля в поселке Борисоглебский Ярославской области возник пожар в частном доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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В результате пожара погибла девочка 2005 года рождения. Ее брат 2002 года рождения и родители в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

«По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили корреспонденту ИА в СУ СКР по Ярославской области.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара могла послужить неисправность электропроводки.