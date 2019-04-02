Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Министерство финансов решает локальную задачу — повысить собираемость конкретных сборов, и использует для этого тот инструмент, который точно работает, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 2 апреля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя сообщения о возможном появлении в России шести новых налогов.

rawpixel Бизнес-анализ

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о предложении министерства финансов перевести в статус налогов шесть неналоговых платежей. Речь идет об утилизационном, экологическом и гостиничном сборах, плате за негативное воздействие на окружающую среду, сборах с большегрузов и с операторов связи.

В пояснительной записке эксперты министерства отметили, что смена статуса этих платежей позволит распространить уголовную ответственность на случаи уклонения от их уплаты в крупном размере. Сейчас, по мнению Минфина, «у плательщиков отсутствует должная мотивация к правомерному поведению».

«Считаю, что это хорошая инициатива. В наших условиях нередко бывает, что если не пригрозишь — не соберешь. По-видимому, в министерстве замечают недоплату по этим сборам и намерено применять санкции, чтобы повысить собираемость. Пользоваться тем инструментом, который работает, разумно.

На общую ситуацию в экономике такое решение никак не повлияет, тем более что речь идет о сборах, которые занимают в общем объеме бюджета очень малую долю. Но поскольку ситуация с бюджетом довольно жесткая, министерство решает локальную задачу и пытается повысить собираемость конкретных сборов-налогов», — отметил Юрий Ичкитидзе.