Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. В Петербурге объявлены электронные аукционы на ремонта дорог в 2019 году. Общая стоимость дорожного ремонта превысит 4,2 млрд рублей. Аукционы состоятся 26 и 29 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток

Конкурсы объявило СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ).

«Как и в прошлые годы, лоты на проведение работ по замене асфальта были сформированы по территориальному принципу и включают в себя ремонт дорог в нескольких административных районах города», — отметили 2 апреля в КРТИ.

На ремонт дорог в Московском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах Петербурга выделено 995,2 млн рублей (здесь и далее указана максимально возможная цена контрактов). В список объектов попали Дворцовая набережная и набережная Кутузова, улица Маяковского, площадь Восстания, Дальневосточный проспект и проспект Большевиков и другие крупные магистрали.

На дорожные объекты в Адмиралтейском, Кировском, Красносельском и Василеостровском районах предусмотрено 963,4 млн рублей. В план ремонта включены, в частности, Адмиралтейская набережная, набережная канала Грибоедова (нечетная сторона), часть проспекта Стачек и другие.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга за 66 млн рублей отремонтируют Введенскую, Гатчинскую и Корпусные улицы, Колпинский переулок.

В Калининском и Красногвардейском районе ремонтные работы обойдутся в 970,6 млн рублей: эти деньги пойдут на приведение в порядок Гражданского и Заневского проспектов, проспектов Косыгина и Луначарского, ряда других улиц.

На ремонт дорог в Колпинском и Пушкинском районах ассигновано 232 млн рублей, на работы на северо-западе Петербурга — 810,6 млн. рублей. В Петродворцом районе дороги будут отремонтированы за 147,4 млн рублей.

Всего в 2019 году в Адресную программу ремонта дорог КРТИ стоимостью 5 млрд рублей включено 118 адресов площадью свыше 2 млн.кв.м.