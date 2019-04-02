Якутск, 2 апреля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В больницах Ленского и Чурапчинского районов Якутии не хватает медикаментов. Необходимых препаратов может не быть, в том числе в автомобилях скорой помощи и реанимации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О дефиците лекарственных средств в Чурапчинской ЦРБ рассказал житель района Николай Сыромятников, у которого недавно умерла от пневмонии жена. По информации телеканала Якутия24, ночью ему позвонили из больницы и попросили найти внутривенную инъекцию.

«Я очень удивился отсутствию необходимых антибиотиков в отделении реанимации. Лекарства мы привезли ночью прямо в отделение», — рассказал мужчина.

О нехватке медикаментов в Ленском районе республики сообщили в администрации муниципалитета. Лекарств и расходных материалов недостаточно во всех отделениях медучреждения, в том числе в скорой помощи. Жители района возмущены этой ситуацией, глава муниципалитета поручил разобраться в причинах такого положения дел.

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Главный врач Ленской ЦРБ Леонид Егоров объяснил недостаток лекарств нехваткой финансирования.

«В прошлом году в отрасли здравоохранения республики была крайне неблагополучная ситуация в финансовом плане. Наша больница, как и другие, была ограничена в средствах, поэтому и были ограничены закупки медикаментов. На лекарства мы потратили всего 12 млн, хотя потребность — 32 млн. Сейчас ситуация улучшается. В этом году нам выделили уже 25 млн рублей. У нас есть шприцы, растворы, антибиотики. Но до сих пор отсутствуют отдельные группы медикаментов, которые мы ещё не успели приобрести — это витамины, сосудистые препараты и другие. Сейчас мы над этим работаем. К маю-июню ситуация с медикаментами должна решиться полностью», — заверил главврач.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере, проявившегося в картельном сговоре при заключении контрактов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. Сумма таких закупок, совершённых аффилированными лицами, составила около 3 млрд рублей. Медикаменты неоднократно приобретались по ценам в 2−3 раза дороже розничных, представители медучреждений состояли в сговоре с членами картеля и принимали меры к ограничению конкуренции в целях устранения возможных конкурентов на проводимых торгах.