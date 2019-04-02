Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Новость о возможной смене статуса шести неналоговых платежей негативна для бизнеса, потому что подтверждает общую тенденцию на усиление административного воздействия и использование только одного инструмента — уголовного, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 2 апреля, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя сообщения о возможном появлении в России шести новых налогов.

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Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о предложении Министерства финансов перевести в статус налогов шесть неналоговых платежей. Речь идет об утилизационном, экологическом и гостиничном сборах, плате за негативное воздействие на окружающую среду, сборах с большегрузов и с операторов связи.

В пояснительной записке эксперты министерства отметили, что смена статуса этих платежей позволит распространить уголовную ответственность на случаи уклонения от их уплаты в крупном размере. Сейчас, по мнению Минфина, «у плательщиков отсутствует должная мотивация к правомерному поведению».

«Для предпринимателей это станет негативной новостью, потому что это — еще одно подтверждение взятого курса на усиление административного давления, общей тенденции переводить все ошибки бизнеса в уголовную плоскость. Плохой управленец пользуется только одной мотивацией — страхом. Хороший же знает не только про кнут, но и про пряник.

Государство должно поинтересоваться, почему не работают другие мотивы. У людей, которые платят налоги и прочие платежи, должно быть понимание, куда эти деньги идут, они должны чувствовать свою социальную роль, понимать, что государство собирает деньги на решение государственных задач, которые касаются в том числе и их лично», — отметил Александр Батушанский.