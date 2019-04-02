Москва, 2 апреля, 2019, 11:25 — ИА Регнум. В России в целом сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация. Регистрируется многолетняя тенденция снижения инфекционной заболеваемости граждан. Об этом заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова, передаёт «Медвестник».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

По ее словам, стабильную эпидситуацию в стране удается сохранить, несмотря на вспышки инфекций в ряде стран. Так, в 2018 году отмечался рост заболеваемости корью, дизентерией, лихорадкой денге.

В России достигнут максимальный за всю историю вакцинопрофилактики охват населения прививками против гриппа — привиты 70,9 млн человек (49% населения).

Также Роспотребнадзором предпринимаются меры для повышения противоэпидемической готовности. В частности, улучшена расшифровка групповых очагов инфекционных заболеваний — с 83,2% в 2009 г. до 95,8% в 2018-м.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России мужчины трудоспособного возраста чаще всего умирают от болезней системы кровообращения, в том числе инсультов и инфарктов миокарда.

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