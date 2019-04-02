Роспотребнадзор: эпидемиологическая ситуация в России стабильная
Москва, 2 апреля, 2019, 11:25 — ИА Регнум. В России в целом сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация. Регистрируется многолетняя тенденция снижения инфекционной заболеваемости граждан. Об этом заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова, передаёт «Медвестник».
По ее словам, стабильную эпидситуацию в стране удается сохранить, несмотря на вспышки инфекций в ряде стран. Так, в 2018 году отмечался рост заболеваемости корью, дизентерией, лихорадкой денге.
В России достигнут максимальный за всю историю вакцинопрофилактики охват населения прививками против гриппа — привиты 70,9 млн человек (49% населения).
Также Роспотребнадзором предпринимаются меры для повышения противоэпидемической готовности. В частности, улучшена расшифровка групповых очагов инфекционных заболеваний — с 83,2% в 2009 г. до 95,8% в 2018-м.
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Как сообщало ИА REGNUM, в России мужчины трудоспособного возраста чаще всего умирают от болезней системы кровообращения, в том числе инсультов и инфарктов миокарда.
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