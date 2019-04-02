Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга отрицают свою вину
Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Десять фигурантов судебного процесса по уголовному делу о теракте в петербургском метро не признали свою вину, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля из зала суда.
Подсудимые решили выступить перед журналистами, и суд позволил им это сделать из «аквариума» — огражденной и охраняемой скамьи подсудимых.
На вопрос представителей СМИ, признаёт ли кто-либо свою вину, несколько человек хором ответили: «Нет».
Одна из обвиняемых Шохиста Каримова — единственная женщина среди подсудимых — заявила, что ее «подставили». Почему это могло произойти, она не знает.
«Во время обыска мне подкинули гранату», — сказала она. «Перед Россией и Киргизией я невиновна, руки мои чисты», — добавила подсудимая, попросив передать эти слова петербуржцам.
Напомним, всего по делу о взрыве в петербургской подземке проходят 11 обвиняемых.
В заседании суда также примут участие 12 потерпевших. Они воздержались от комментариев.
Московский окружной военный суд на выездном заседании в Ленинградском окружном военном суде 2 апреля начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении террористического акта в Петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года. Тогда погибли 15 пассажиров метро, около ста были ранены.