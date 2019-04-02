Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Десять фигурантов судебного процесса по уголовному делу о теракте в петербургском метро не признали свою вину, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля из зала суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимые Шохиста Каримова, Дилмурод Муидинов, Ибрагибжон Ерматов, Азамжон Махмудов

Дарья Драй ИА REGNUM Рассмотрение по существу дела о теракте в метро Санкт-Петербурга

Подсудимые решили выступить перед журналистами, и суд позволил им это сделать из «аквариума» — огражденной и охраняемой скамьи подсудимых.

Дарья Драй ИА REGNUM Уроженцы Киргизии Дилмурод Муидинов, Ибрагибжон Ерматов и гражданин Узбекистана Азамжон Махмудов, обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро

Дарья Драй ИА REGNUM Обвиняемые в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга

На вопрос представителей СМИ, признаёт ли кто-либо свою вину, несколько человек хором ответили: «Нет».

Подсудимые Ибрагибжон Ерматов и Азамжон Махмудов

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимый Дилмурод Муидинов

Одна из обвиняемых Шохиста Каримова — единственная женщина среди подсудимых — заявила, что ее «подставили». Почему это могло произойти, она не знает.

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимая Шохиста Каримова

«Во время обыска мне подкинули гранату», — сказала она. «Перед Россией и Киргизией я невиновна, руки мои чисты», — добавила подсудимая, попросив передать эти слова петербуржцам.

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимая Шохиста Каримова

Напомним, всего по делу о взрыве в петербургской подземке проходят 11 обвиняемых.

Дарья Драй ИА REGNUM Рассмотрение по существу дела о теракте в метро Санкт-Петербурга

В заседании суда также примут участие 12 потерпевших. Они воздержались от комментариев.

Дарья Драй ИА REGNUM Рассмотрение по существу дела о теракте в метро Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Рассмотрение по существу дела о теракте в метро Санкт-Петербурга

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Ленинградском окружном военном суде 2 апреля начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении террористического акта в Петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года. Тогда погибли 15 пассажиров метро, около ста были ранены.