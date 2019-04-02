Москва, 2 апреля, 2019, 11:21 — ИА Регнум. На первые места рейтингов самых высокооплачиваемых профессий в России выходят люди рабочих и инженерных специальностей, отметил завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные ВНИИ труда Минтруда РФ о наибольшей востребованности, высокооплачиваемости и перспективности работы сварщиков дуговой сварки и инженеров-мехатроников в автомобилестроении.

alcangel144 Сварщик

«Любые рейтинги приоткрывают только часть истинного положения дел. В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий надо сделать серьезную поправку на регион, на предприятие… В любом случае зарплата в банках Москвы и, скажем, Алтая, серьезно различается — как и на заводах, и в геологоразведке. Но общая тенденция очевидна, и она, на мой взгляд, позитивна. На первые места выходят люди рабочих и инженерных специальностей. Да, специальностей редких и даже опасных, но это реальный сектор. В пресловутые 90-е об этом было бы смешно мечтать. Как раз таинственные финансовые работники в рейтинге — осколок тех времён. А «айтишники» и заводчане, повторю, из нашего времени.

Думается, если бы рейтинг проводился более широко, более обьективно, то в нем обязательно фигурировали бы чиновники, особенно федерального уровня. Врачей и учителей в нем не было бы точно. Но хоть за немногочисленных сварщиков — узких специалистов радостно», отметил Михаил Гундарин.

Напомним, рейтинг высокооплачиваемых профессий, составленный экспертами ВНИИ труда Минтруда России на основе мониторинга вакансий из открытых источников, возглавили сварщик дуговой сварки и инженер-мехатроник в автомобилестроении. Специалистам этих профессий предлагается зарплата от 100 тыс. рублей.

Также разряд высокооплачиваемых и перспективных попали специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров с зарплатой от 95 тысяч рублей. Завершают тройку рейтинга специалист по интеграции облачных приложений и бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки (от 90 тыс. рублей). К высокодоходным отнесена и профессия специалиста по потребительскому кредитованию (от 85 тыс. рублей).