Москва, 2 апреля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Более 40 организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение, проверят представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Туманные перспективы украинского ВПК

«По обращению Минобороны РФ начаты проверки 46 организаций… — говорится в сообщении. — Такое поведение создаёт предпосылки к затягиванию договорной компании 2019 г.»

Отмечается, что представители ФАС России также проверят 748 организаций из-за несвоевременного представления отчетов о финдеятельности при исполнении гособоронзаказа по установленным постановлением правительства РФ от 24 января 2019 г. N 27 правилам.

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