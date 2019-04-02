Москва, 2 апреля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Сегодня, 2 апреля, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

Путин высоко оценил достигнутый уровень союзнических связей двух стран, отметив, что реализуются масштабные совместные проекты.

Президент России подчеркнул, что Россия и Белоруссия значительно продвинулись по пути взаимовыгодного сотрудничества и интеграции.

«Координация усилий в сферах внешней политики и обороны способствует укреплению международных позиций России и Белоруссии, обеспечению безопасности граждан двух стран», — говорится в поздравительной телеграмме президента РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 49% граждан РФ не поддерживают объединение России и Белоруссии, а 51% не знают о создании Союзного государства 20 лет назад.

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