Москва, 2 апреля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, освобождающий фельдъегерскую службу (ФФС) от платы за парковку, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Паркинг

Транспортные средства Государственной фельдъегерской службы РФ включаются в перечень служебных транспортных средств, в отношении которых взимание платы за пользование платными парковками не допускается.

Закон принят для обеспечения гарантированной сохранности и оперативности при доставке отправлений особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений — машины службы должны останавливаться максимально близко к местам ее доставки.

При этом в правительстве отмечают, что прием и сдача корреспонденции в организации занимает в среднем от пятнадцати до сорока минут.

Под действие платной парковки попадает 297 транспортных средств органов ФФС.

За период с 2014 по 2017 год в связи с неуплатой за размещение транспортного средства на платной городской парковке поступило 316 протоколов об административных правонарушениях на сумму 617 тыс. рублей.

Сейчас от платы за парковку освобождены транспортные средства пожарных, скорой помощи, полиции, МЧС, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также автомобили федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, военной полиции Вооруженных сил, Росгвардиии, следственных органов Следственного комитета, используемых в связи со служебной необходимостью.