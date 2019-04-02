Тампа, США, 2 апреля, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 2 апреля сообщается на сайте лиги.

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Кучеров отдал три результативные передачи, сделав ассистентский хет-трик в матче с «Оттавой Сенаторз». Кроме того, он стал первым за 13 лет игроком в НХЛ, достигшим отметки в 125 очков за сезон.

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Второй звездой дня признан нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков, который отдал три голевые передачи в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3).

Третьей звездой стал форвард «Торонто» Джон Таварес, забросивший победную шайбу в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1).

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