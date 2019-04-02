Чебоксары, 2 апреля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. В Чувашии, которая ещё в прошлом году стала переходить на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, этой теме посвятили правительственный час на заседании регионального Госсовета. За полгода реформы это, пожалуй, первое открытое обсуждение вопроса, который вызвал общественное напряжение и стал поводом для митингов оппозиции. Чиновники попытались объяснить, почему установлен тот или иной тариф за вывоз мусора и почему власти вынуждены отыграть назад. Оппозиция полагает, что нормативы накопления, на основе которых сформированы тарифы, взяты «с потолка», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Нормативы накопления ТКО в регионах ПФО

Напомним, в Чувашии статус регионального оператора по обращению с ТКО по итогам конкурсного отбора получил единственный участник — ООО «МВК Экоцентр», с которым 27 апреля 2018 года заключено соглашение на десять лет. Общество создано пять лет назад с уставным капиталом в 1 млн рублей. Ему предоставлено право на обеспечение сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения на территории всей Чувашии (как самостоятельно, так и с привлечением операторов по обращению с ТКО).

К работе региональный оператор приступил с октября 2018 года, тарифы для него определены в размере 442,22 рубля куб./м или 4138,64 руб./т. С I полугодия 2019 года тариф вырос до 449,71 рубля куб./м (4208,78 руб./т), а с июля 2019 года он возрастёт до 456,82 рубля за куб./м.

«Расходы регионального оператора включают в себя собственные расходы, затраты на транспортировку ТКО (48,7% от величины необходимой валовой выручки), обезвреживание, захоронение отходов на объектах размещения ТКО составили 46,3% (от НВВ), а также расходы на заключение и обслуживание договоров (5% от НВВ)», — говорят в госслужбе по тарифам и конкурентной политике.

Cap.ru Тарифы за обращение с ТКО

В октябре прошлого года для населения республики плата за обращение с ТКО составляла 74,44 рубля на человека в месяц, с января 2019 года расходы увеличились до 75,7 рубля (+1,7%), а с июля плата вырастет до 76,9 рубля (+1,6%). Чиновники объясняют, что размер платы рассчитывается в зависимости от установленного госслужбой единого тарифа и утвержденного минстроем Чувашии норматива накопления отходов: для населения республики норматив был определён в размере 2,02 куб./м в год.

«В части обоснованности нормативов накопления ТКО по поручению главы Чувашии Михаила Игнатьева ведётся работа по проведению повторных замеров в восьми муниципальных образованиях — городах Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, в Батыревском, Марпосадском, Янтиковском, Ядринском районах», — говорится в докладе министерства строительства республики, при этом отмечается, что «возможность применения новых нормативов — с 1 декабря».

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Как сообщало ИА REGNUM, на митинге оппозиции в Чебоксарах 23 марта особый акцент был сделан на мусорной реформе. Высказывалось мнение, что в Чувашии цены за вывоз мусора завышены, со ссылкой на данные по нормативам: ежемесячная плата «исходит из норматива» минстроя Чувашии — 2,02 куб./м мусора, при этом с отсылкой на данные Чувашстата о том, что он составляет 0,25 кубометра. То есть разница — восьмикратная. И стоимость вывоза мусора, по коммунистов, должна быть в восемь раз меньше и составлять 9,31 рубля с человека. Однако по информации, поступившей от Чувашстата, в ведомстве не располагают данными об объёме вывезенных твёрдых бытовых отходов от населения.

Cap.ru Нормативы в регионах ПФО

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Напомним, ранее Чувашия оказалась в центре внимания МВД России: министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что по итогам 2018 года были задокументированы факты необоснованного завышения тарифов на услуги по утилизации отходов. По его словам, «только в Чувашской Республике по одному такому уголовному делу ущерб, причиненный гражданам и организациям, составил около 200 млн рублей». В марте Генпрокуратура дала поручение надзорному ведомству в Чувашии проверить «законность и обоснованность взимания платы» за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) региональным оператором.

С 1 января 2019 года плата для населения в сельской местности (за исключением районных центров и городских округов) снижена до 60,71 рубля (на 20%) «за счёт перерасчёта платы» в связи с тем, что органами местного самоуправления «не завершено надлежащее оборудование мест накопления ТКО, осуществляется мешковый сбор ТКО, и вывоз осуществляется по графикам, согласованным с главами администраций». Всего с 1 октября 2018 года начислено населению 324,5 млн рублей, из которых оплачено 178,1 млн рублей, собираемость составила 55%.

Cap.ru Структура тарифа

Уход от расчёта по нормативу к фактическому учёту сбора мусора «возможен только после внедрения раздельного накопления ТКО». В министрое отмечают, что в настоящее время разработана «дорожная карта», в рамках которой в 2019 году планируется начать раздельный сбор на пилотных площадках в чебоксарском Новом городе и Новочебоксарске.

Cap.ru Учёт расходов при формировании тарифа

По данным министерства строительства, в настоящее время перевозкой ТКО в Чувашии занимаются 17 организаций. Мусор вывозят на семь полигонов и пять санкционированных свалок — всего с начала работы регионального оператора вывезено 986,5 тыс. куб./м ТКО. Если в первый месяц работы мусор вывозился из 827 (47,7%) населённых пунктов из 1725, то к февралю их число достигло 1570 (91%). Мусор вывозится с 12 695 площадок, из них 4209 — бесконтейнерным способом.

Чувашские чиновники отмечают, что если за создание площадок для накопления мусора отвечают муниципальные власти, то за контейнеры и бункеры законодательством России «прямо не поименованы» ответственные лица. Что касается площадок, то дополнительно требуется обустроить ещё 1436, для чего в том числе будут привлекаться средства населения.

«Через минсельхоз Чувашии по инициативному бюджетированию отобрано 98 проектов по созданию и обустройству мест накопления ТКО на создание 1064 контейнерных площадок. Планируется направить 36,8 млн рублей, из них за счет средств республиканского бюджета — 25,2 млн рублей, муниципальных бюджетов — 8,1 млн рублей, населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 3,5 млн рублей», — говорится в докладе минстроя республики.

Cap.ru Собираемость платы за вывоз мусора

Данную работу в Чувашии должны завершить к июлю. За контейнеры население будет расплачиваться, вероятно, позднее: на начало марта установлено 17 488 контейнеров, из них региональный оператор организовал силами перевозчиков установку 2 295 штук, дополнительно нужно 8296 контейнеров на сумму 99,5 млн рублей.

«В действующем тарифе региональному оператору указанные расходы не учтены, так как возможность отнесения таких расходов в тариф появилась только 15 декабря 2018 года. Учёт расходов возможен при установлении тарифа на 2020 год», — приводят расчёты в минстрое.

Депутат Госдумы, лидер чувашских справороссов Олег Николаев констатирует, что в структуре жалоб вопросы по мусору входят в «топ обращений», поэтому в партии планируют собрать за круглым столом все заинтересованные стороны и «поговорить о проблемах на экспертном уровне, а не путём митингов».

"Проблемы очевидны. Это, прежде всего, недоработка региональной власти в стадии подготовки мусорной реформы и формирования территориальной карты, которую необходимо было разработать с учётом специфики территорий и перед принятием широко обсудить с населением. Параллельно должен был быть запущен мониторинг формирования отходов различными группами населения, а не брать норматив накопления с «потолка». В итоге мы сегодня имеем достаточно серьёзное социальное напряжение, вызванное, прежде всего, тем, что народ не понимает, откуда взяты эти цифры. Региональный оператор является неким звеном, куда выпускается этот пар. Но он работает по тем правилам, которые создали ему власти. В итоге получается замкнутый круг.

Другая тема — отсутствие возможности раздельного сбора мусора и соответствующего экономического стимулирования. Люди готовы собирать, но власти не создали условий. Тем более что в ряде сельских населённых пунктов уже давно собирают мусор раздельно, то есть можно было даже на этом фоне развивать пункты уже давно забытого вторичного сырья», — говорит Олег Николаев.

С учётом того, что проблема находится «под пристальным вниманием» президента Владимира Путина, «есть большая надежда», что «удастся перейти к так называемым временным тарифам», которые будут ниже ныне действующих. Это позволит снять напряжение и провести все мероприятия по мусорной реформе, предусмотренные законодательством, а также учесть возникшие проблемы.