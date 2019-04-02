Москва, 2 апреля, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 2 апреля сообщается на странице РПЛ в Twitter.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный мяч

В голосовании болельщиков Чалов занял первое место, набрав 19 707 голосов (36,53%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 21-м туре ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» (2:2). Чалов в отметился забитым голом и результативной передачей. Всего на его счету 11 голов в нынешнем сезоне.

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