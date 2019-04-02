Киев, 2 апреля, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Несмотря на явный отрыв кандидата в президенты Украины актёра и шоумена Владимира Зеленского от действующего главы государства Петра Порошенко по количеству отданных за него голосов, последний всё-таки смог опередить основного претендента на высший руководящий пост, однако только в зарубежном избирательном округе.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Читайте также: За Порошенко проголосовало большинство граждан Украины за рубежом

Так, на выборах президента Украины в зарубежном избирательном округе, по результатам обработки 100% протоколов, нынешний украинский лидер обогнал Зеленского почти на 13%, сообщается на сайте ЦИК. За Порошенко проголосовали 38,93% граждан Украины, проживающих или работающих на момент голосования за рубежом. При этом Зеленского поддержали только 26,01% избирателей.

10,64% избирателей отдали свои голоса за бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Он на третьем месте.

Читайте также: Зеленский сохранил первенство после обработки 95% голосов

Тимошенко потеряла шансы выйти во второй тур выборов на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины состоялись 31 марта. В голосовании приняли участие свыше 18,5 млн избирателей. Всего было зарегистрировано 39 претендентов на высший руководящий пост страны.

По данным ЦИК, на данный момент обработано 98,06% протоколов. Лидер президентской гонки актёр и шоумен Владимир Зеленский набирает 30,24% голосов, действующий глава государства Пётр Поршенко — 15,93%. Эти кандидаты будут бороться за победу в выборах во втором туре, который пройдёт 21 апреля.