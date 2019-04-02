Боровск, Калужская область, 2 апреля, 2019, 10:37 — ИА Регнум. В Калужской области болотный массив площадью 82 га на правом берегу реки Протва к югу от города Боровска, или «Фабричные болота», как его называют местные жители, стал памятником природы. Как сообщили 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, новая особо охраняемая природная территория включает в себя участки болот различных типов, а также обводненные карьеры и прилегающие к ним разнотравно-злаковые луга.

Admoblkaluga.ru Новый калужский памятник природы «Фабричные болота»

Болотный массив является уникальным природным комплексом, имеющим познавательную, эстетическую и рекреационную ценность, важным местом обитания (произрастания) большого количества редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира и представляет исключительную ценность для сохранения биологического разнообразия региона.

Наибольший интерес представляют сохранившиеся участки верховых болот, где господствуют сфагновые мхи. Во флоре болотного комплекса отмечено 245 видов высших сосудистых растений, в том числе 12 видов, занесенных в Красную книгу Калужской области. Фауна природного комплекса представлена четырьмя видами рыб, 68 видами птиц и девятью видами млекопитающих. Из редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области, на болоте отмечены белый аист, широконоска, травник и речная крачка.

Напомним, на территории города Боровска также находятся ещё три памятника природы регионального значения — «Городской бор в г. Боровске», «Парк Всероссийского научно-исследовательского института физиологии, биохимии и питания животных» и «Парк и сад Пафнутьев-Боровского монастыря», которые были созданы в начале 1990-х годов.