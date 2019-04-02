Ярославль, 2 апреля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Живущая в Ярославле племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль и ее муж подверглись нападению соседа. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Страница Виктории Скрипаль в Facebook Виктория Скрипаль

Инцидент произошел 1 апреля в доме, где проживает Виктория Скрипаль. Ее муж является членом правления товарищества собственников жилья. В руководстве ТСЖ произошли изменения, и у бывшего руководителя члены правления пришли забирать документы. Вместе с мужем была и Виктория Скрипаль. В какой-то момент словесный конфликт перешел в потасовку.

«Меня он бил целенаправленно, а потом сказал, что я сама отлетела в стену. Бил ногой в живот и рукой в лицо. В результате у меня разбита губа, а моему мужу нападавший сломал палец на руке. Супруга мы вчера возили на скорой в больницу имени Соловьева, а вечером приходил участковый, который зафиксировал факт драки», — рассказала Виктория Скрипаль.

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории. В прошлом году она участвовала в выборах депутатов Ярославской областной думы от «Справедливой России». По словам Скрипаль, нападавший является членом партии «Великое Отечество» и испытывает к ней неприязнь.

«Он уже писал на меня заявления в полицию о том, что я его избила. Говорил он и то, что я должна сдать свою квартиру государству и убираться из Ярославля. Ну или работать дворником и ходить тихо, глаза в пол», — рассказала Виктория Скрипаль.

Ярославская полиция ведет проверку по факту инцидента.