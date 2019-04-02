Якутск, 2 апреля, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В Якутии негативно восприняли намерение Министерства финансов России добавить в Налоговый кодекс страны новые главы, в которых будут прописаны ранее не относящиеся к налогам платежи. Якутяне пришли к выводу, что налоговая система всё больше напоминает рэкет 90-х, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Красносельский. Сбор недоимок. 1869

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«Ну, так-то всё честно. Ведь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не обещал поднимать действующие налоги, а про введение новых он никаких обещаний не давал!» — иронизирует политолог и журналист Виталий Обедин.

«Когда, наконец, народ основательно и окончательно порвёт от всего этого? Или мы терпилы по жизни? — задаётся вопросом журналист Маргарита Нифонтова. — До какой же степени всё это надоело. Причём как на федеральном уровне, так и на местном. Одна говорильня, безумное количество пустых цифр, планов, стратегий. И никакого дела. Но при этом, работать мы будем дольше, платить больше, причем абсолютно за всё. Раньше смеялись, что за воду и воздух платить будем. За воду уже платим. Скоро за воздух будем платить. Зато компенсируем выпадающие доходы бюджета из ФНБ затраты нефтяных компаний от поставок моторного топлива на внутренний рынок».

«Мы платим дань, чтобы просто жить. Налоговая система России всё больше напоминает рэкет 90-х», — также комментируют жители региона предлагаемые налоговые изменения.

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Как сообщало ИА REGNUM, опубликован законопроект, которым предлагается закрепить платежи, которые ранее не были налоговыми, в Налоговом кодексе РФ. Изменения коснутся утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платежей с операторов связи и пользователей автодорог.