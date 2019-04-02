Москва, 2 апреля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Для Украины прекращение договора о дружбе — это совсем не смешно, хотя господин Пушков и сделал заявление в День смеха, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

«Договор подразумевал признание границ между государствами, основанных на делимитации и демаркации. Получается, что Украина отменила ранее признанные географические координаты границ и они могут быть пересмотрены», — пояснил политолог.

По его мнению, это прямое юридическое последствие согласно международному праву. Далее могут быть поставлены вопросы об отмене решений государственных органов стран о добровольной передаче территорий от одной страны другой.

«А такой процесс происходил только от РСФСР в адрес УССР, а не наоборот. Был бы День смеха сегодня, то можно было бы пошутить, сказав, что «господин Климкин — агент Кремля», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, статья о признании границ Украины прекратила действие вместе с российско-украинским договором о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве. С этим можно поздравить украинское руководство, написал российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

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