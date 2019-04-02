Нальчик, 2 апреля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии с начала 2019 года изъято из незаконного оборота более 320 тонн спиртосодержащей продукции. Более 107 тонн в этом объеме было готовой фальсифицированной продукции, которая должна была появиться на прилавках торговых точек не только республики, но и других субъектов РФ.

Николае Григореску. Два пьяницы (фрагмент). 1860

За три месяца 2019 года в Кабардино-Балкарии выявлено 111 фактов преступлений и правонарушений в сфере оборота спиртосодержащей продукции. Об этом сообщил 29 марта в ходе брифинга по вопросам противодействия нелегальному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции начальник полиции МВД по республике Назир Мамхегов.

По его словам, пресечена незаконная деятельность семи подпольных цехов в Лескенском, Терском, Прохладненском, Зольском, Урванском и Баксанском районах, выявлено 15 мест незаконного хранения контрафактной продукции, задержаны 89 водителей, перевозивших левый алкоголь.

Читайте также: Подпольный цех по производству алкоголя накрыли в Кабардино-Балкарии

Так, только в одном цехе по розливу фальсифицированной алкогольной продукции, который обнаружили правоохранители в частном домовладении в селении Дыгулыбгей Баксанского района, было изъято около 9,5 тыс. бутылок фальшивого алкоголя, на которых были наклеены этикетки различных фирм.

Здесь же была оборудована самодельная линия по производству фальсифицированной алкогольной продукции, включающая в себя три емкости объемом по 1000 литров, а также различные приспособления для розлива, фильтр, укупорочные крышки, этикетки и тару. Стоимость готовой «левой» продукции правоохранители оценили почти в 2 млн рублей.

Читайте также: Элитный алкоголь в Кабардино-Балкарии разливали «на коленке»

Не секрет, что именно с Северного Кавказа, и Кабардино-Балкарии в том числе, идет основной поток «левого» алкоголя. Под брендами известных марок в бутылках и с этикетками, которые с трудом отличат от настоящих даже специалисты, жителям России преподносят контрафакт, опасный для жизни. С начала года выявлено восемь фактов незаконного использования товарных знаков.

Масштабы незаконной деятельности характеризуются количеством изъятых комплектующих для ее осуществления. Так, только с начала 2019 года уже конфисковано более 261 тыс. бутылок с этикетками различных брендов, 180 рулонов этикеток, 3500 картонных коробок с логотипами известных изготовителей.

Ущерб от деятельности алкогольной гидры в Кабардино-Балкарии исчисляется многими миллионами рублей. Но оценить ущерб для здоровья людей, потребляющих контрафакт, вообще не представляется возможным. Не секрет, что вред «левого» алкоголя прежде всего в примесях, опасных для жизни и здоровья. Именно такую опасную продукцию выявили оперативники на территории рынка «Дубки» в Нальчике.

Вся изъятая продукция в обязательном порядке подвергается экспертизе. И в случае установления в ней опасных для жизни и здоровья веществ производитель привлекается к уголовной ответственности не только по статье о производстве контрафакта, но и за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. А это уже лишение свободы на срок до шести лет.

Читайте также: Спирт вместо лекарства: семь фур с этанолом арестованы в Кабардино-Балкарии

Правоохранительные органы и Росалкогольрегулирование практически еженедельно докладывают об успехах в борьбе с алкогольной мафией в отдельных субъектах СКФО, о новых фактах выявления цехов по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Однако говорить о том, что правоохранители близки к полной победе над этим злом, пока не приходится.

Читайте также: Водки нет! Кабардино-Балкария полностью отказалась от производства алкоголя

Стоит напомнить, что еще в 2016 году в Кабардино-Балкарии были остановлены все официально существовавшие предприятия, которые выпускали алкогольную продукцию. Власти региона решили пойти на такие меры в связи с сильной криминализацией в отрасли. По словам бывшего в то время главой республики Юрия Кокова, такие меры пришлось принять, несмотря на то, что акцизные сборы должны были сыграть большую роль в наполняемости бюджета.

Однако печальный опыт тех «королей алкоголя», которых накрыла волна справедливости, у кого изъяли продукцию и кого наказали по статье, впрок не идет. На смену им приходят новые желающие по-быстрому заработать на «левой» водке. Причины такой непобедимости алкогольной гидры, очевидно, кроются не только в наивности предпринимателей, рассчитывающих, что именно их пронесет, но и в выработавшейся годами системе, которая замешана на многих факторах и не может не иметь покровителей в правоохранительных структурах.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии: Алкоголь тек рекой, а налоги — ручейком