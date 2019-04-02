Лондон, 2 апреля, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Главный переговорщик Евросоюза по вопросам Brexit Мишель Барнье заявил, что с каждым днем шансы на выход Соединенного Королевства из содружества увеличиваются, сообщает 2 апреля Associated Press.

Выход

Причиной подобного высказывания стали серьезные противоречия в парламенте Великобритании: законодатели не могут договориться по условиям соглашения об размежевании.

«Мы все еще можем надеяться избежать этого», — подчеркнул представитель Евросоюза, надеясь на то, что правительство Великобритании все-таки сможет убедить своих депутатов.

Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС в конце марта, однако правительство страны попросило Брюссель отложить окончательную дату размежевания в надежде на то, что соглашение все-таки будет достигнуто.