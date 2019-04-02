Омск, 2 апреля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Если информация источника ИА REGNUM о том, что Конституционный суд РФ в ближайшие дни официально откажет представителям парламентской оппозиции, обратившимся ранее с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, верна, то это лишь оформит окончательно то, что уже итак было необратимо, считает омский политический обозреватель Василий Епанчинцев.

Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)jpg

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«Пенсионная реформа — это данность, с которой нам предстоит жить. Кажется, что все уже с этим даже смирились. Парламентская оппозиция имитировала бурную деятельность. Дошла до Конституционного суда, получила прогнозируемый отказ. Вряд ли кто-то питал иллюзии, что решение будет другим», — сказал политобозреватель в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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По его мнению, пенсионная реформа — это часть всего того, что происходит в стране:

«Начиная с введения платы за капремонт и продолжая повышением НДС и мусорной реформой. К сожалению, многие вопросы сейчас решаются за счёт населения, а реальные доходы граждан продолжают падать. Цены на продукты питания в провинциальных городах практически такие же, как в столицах. Только, конечно, зарплаты у людей разные».

Василий Епанчинцев отметил, что с последствиями пенсионной реформы стране только предстоит столкнуться через несколько лет.

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«Если помните, то изначальный вариант пенсионной реформы был драконовским. Затем он был изменен и проходит, как говорят, в мягком режиме. Но, например, мужчине сложно объяснить, почему ему надо выходить на пенсию в 65, когда можно было это сделать в 60 лет. С другой стороны, хорошо, что придётся работать, как можно дольше. Потому что прожить на нынешнюю пенсию после уплаты постоянно растущих коммунальных платежей все равно нереально. У пенсионной реформы есть оборотная сторона. Касается она женской части населения. Если раньше женщина выходила на пенсию в 55 лет, то она могла спокойно нянчиться с внуками. Это развязывала руки молодым мамам. Соответственно, и производительность труда повышалась. Сейчас срок выхода на пенсию сдвинется на пять лет. На кого молодым работающим женщинам с образованием оставлять своих детей? Наносится непоправимый удар по институту бабушек, которые давали необходимое тепло, заботу и воспитание новому поколению. С последствиями этого стране только предстоит столкнуться через несколько лет. Выплата по уходу за ребёнком осуществляется до полутора лет. А что делать матери и ребенку в возрасте от полутора до трех лет? На что жить, когда выплат нет? При этом ребёнка и в ясли могут не взять в таком возрасте, и очередь у нас по ещё прошлым майским указам в дошкольные образовательные учреждения ликвидирована только в возрасте от трёх до семи лет. Новые ясли только предстоит построить. Социальные последствия всех принятых решений, повторюсь, колоссальны и не продуманы правительством до конца», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

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Напомним, ранее компетентный источник ИА REGNUM в правительстве сообщил о том, что в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, обратившимся с иском о признании неконституционной пенсионной реформы. Таким образом, вся полнота ответственности за последствия пенсионной реформы ляжет на органы исполнительной власти в центре и регионах РФ.

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