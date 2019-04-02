Москва, 2 апреля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Любое движении российской армии в сторону Украины не будет восприниматься как агрессия, так как Пётр Порошенко разорвал договор о дружбе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Договор о дружбе, который порвал Порошенко, был базовый, из него возникали договора об экономическом сотрудничестве, о границе и все остальные. Раз мы порвали базовый, значит, все остальные тоже потеряли силу. Значит, у нас нет границ с Украиной, и любое движение русской армии не будет означать агрессию, ибо границ нет!» — заявил депутат Госдумы.

Он призвал заключить новый договор.

«Давайте заключать новый договор, уже сто процентов без Крыма, Донбасса, Луганска, вся Юго-Восточная Украина должна отойти к России. Только при этих условиях Западная Украина сможет вступить в Евросоюз и в НАТО», — рассуждает Жириновский.