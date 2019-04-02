Калуга, 2 апреля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности начальника следственного отдела районного органа внутренних дел. Как сообщил 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по городу Обнинск СУ СК России по Калужской области Роман Бабаянц, полицейский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

Kaluga.sledcom.ru Подозреваемый на месте преступления.

По версии следствия, 25 декабря 2018 года обвиняемый следователь полиции получил 150 тысяч рублей от местного жителя, которого пообещал не привлекать к уголовной ответственности.

«Как полагает следствие, сотрудник полиции ввел мужчину в заблуждение, поскольку решение об отказе в возбуждении уголовного дела было уже принято, а в действиях местного жителя отсутствует состав преступления. Передача денег происходила через банкомат: обвиняемый вставил карту и ввел пин-код, а потерпевший положил на неё деньги», — сказал Роман Бабаянц.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд. Мошеннику грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, данный сотрудник полиции, привлеченный к уголовной ответственности, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.