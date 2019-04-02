Кигали, 2 апреля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В Руанде проходит неделя мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида 1994 года. В результате трагедии погибли 800 000 представителей этносов тутси, а также некоторые хуту, не придерживавшихся радикальной позиции в отношении тутси. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

I, Inisheer Человеческие черепа в мемориальном центре геноцида в городе Ньямата. Руанда

В этом году прошло 25 лет со времён трагедии, изменившей историю страны в эпоху независимости от колониализма.

Руанда обрела независимость в июле 1962 года, с этого момента страной правили хуту. В 1994 году хуту, имевшие радикальную позицию в отношении этнического меньшинства тутси, совершили массовые убийства. Тутси убивали во всех районах страны, кроме одной области на северо-западе Руанды. Глава области Гити Себушумба Эдуард в 1996 году был удостоен награды за защиту граждан во время геноцида.