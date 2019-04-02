Улан-Удэ, 2 апреля, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил известному в регионе экологу и общественному деятелю Наталье Тумуреевой пост заместителя министра природных ресурсов в правительстве республики. По мнению главы, образование у общественницы профильное — инженер-эколог, к тому же имеется соответствующий опыт.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Сама Наталья Тумуреева пока не приняла решение, на поздравления в «Фейсбуке» она ответила, что пока можно поздравлять лишь с предложением главы.

«Предложение поступило неделю назад и стало для меня полной неожиданностью. Я сейчас раздумываю», — сообщила она корреспонденту ИА REGNUM.

Между тем многие опасаются, что назначением Тумуреевой в правительство глава лишь хочет перетянуть активную общественницу на свою сторону. Добавим, что Алексей Цыденов объявил о своем предложении на фоне обсуждающихся поправок в приказ №63 о предельно допустимых нормах воздействия на озеро Байкал. Власти предлагают смягчить нормы, уверяя, что ухудшения не произойдет, поскольку действующие нормы — виртуальные, которые никогда не работали и не работают.

В случае принятия поправок, по подсчетам экологической коалиции «Реки без границ», предельное содержание нитратов в сточных водах, сливаемых в Байкал, увеличится в 14 раз по сравнению с действующими нормами, анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АСПАВ) — в десять раз, хрома — в шесть раз, нефтепродуктов — в 1,8 раза, хлоридов — в 1,5 раза, аммония — в 1,3 раза.

Глава республики парирует тем, что эти же поправки ужесточают требования по таким показателям как алюминий, свинец, фенолы.

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Против поправок выступает и Наталья Тумуреева. По ее мнению, изменения направлены не на охрану Байкала, а для освоения денег по нацпроекту «Сохранение озера Байкал».

«У меня позиция по 63-му приказу не изменилась, считаю, что нужно очистные строить под нормативы, а не нормативы менять под возможности очистных. И глава об этом знает», — заявила общественница.

С другой стороны, она считает, что работа в правительстве — это возможность посмотреть все изнутри, попробовать что-то поменять.

«Критиковать проще, я прекрасно отдаю себе отчёт в этом, другое дело — взять и попробовать что-то сделать», — считает эколог.

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