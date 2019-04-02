Исламабад, 2 апреля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Индии обстреляли позиции пакистанских военных в районе Равалакот на линии контроля. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на свои источники.

Krishna Chaitanya Velaga Индийская артиллерия

«Трое солдат пакистанской армии погибли после «неспровоцированного» обстрела со стороны индийской армии», — передает вещатель.

Источники издания отмечают, что пакистанские военные «дали эффективный ответ» на действия ВС Индии.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля 2019 г. боевики нанесли удар по конвою Центральных резервных сил полиции (ЦРСП) Индии, следовавшему по шоссе Джамму — Сринагар. В результате кровавой акции погибли 40 человек, еще более 100 пострадали. Эта террористическая атака привела к вооруженному противостоянию между Индией и Пакистаном.

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