Москва, 2 апреля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Проект заявления относительно непризнания итогов выборов президента Украины Госдума обсудит после второго тура выборов, возможно, в мае. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Постановление Госдумы о непризнании выборов будет в повестке дня после 21 апреля, у нас там каникулы с 22 апреля — 15 мая будет в повестке дня», — сообщил Жириновский.

Парламентарий объяснил последствия принятия заявления.

«Если Дума проголосует, президент может учесть позицию Государственной думы и как ответственный за внешнюю политику сообщить руководству Украины, что мы эти выборы не признали», — пояснил Жириновский.

Одним из оснований для непризнания итогов выборов стало то, что весь Юго-Восток Украины был отрезан от голосования, не голосовали и граждане Украины, проживающие на территории России.