Вашингтон, 2 апреля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Ситуация на южной границе США перешла от кризиса к практически общесистемному краху, заявила глава министерства внутренней безопасности этой страны Кирстен Нильсен. На своей странице в Twitter 1 апреля Нильсен пишет, что не будет сидеть, сложа руки, пока граждане США сталкиваются с последствиями из-за дисфункции Конгресса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Для решения проблемы используется передислокация сотрудников пограничного и таможенного патруля, но, хотя МВБ и делает, по словам главы ведомства, все возможное, переломный момент пройден:

«Наша система СЛОМАНА. Наши объекты находятся на пиковой мощности и наши ресурсы исчерпаны».

В связи с этим МВБ потребует, чтобы больше мигрантов ожидали в Мексике, с соответствующей гуманитарной защитой, во время их иммиграционных процедур. По мнению Нильсен, это поможет обеспечить законность их въезда.

Как сообщало ИА REGNUM, для усиления пограничного контроля на границе будет выделено 750 офицеров. Эти меры министерство приняло в связи с наплывом мигрантов, которые направляются в США через территорию Мексики.