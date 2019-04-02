Москва, 2 апреля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Специалисты «Лаборатории Касперского» составили список самых вирусных сериалов: в их сериях чаще всего скрываются зловредные угрозы. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчёт экспертов.

Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Атака

Первое место занял проект «Игра престолов». По статистике службы информационной безопасности, в 17% серий сериала в 2018 году содержалось вирусное ПО: даже при том, что новых эпизодов не выходило, это достаточно высокое число. От троянов, программ-загрузчиков и рекламных вирусов пострадала 21 тысяча пользователей. Впрочем, уберечься можно: вирусы распространялись только через пиратский контент.

В список опасных сериалов также попали «Викинги», «Ходячие мертвецы», «Форс-мажоры», «Стрела», «Теория большого взрыва», «Сверхъестественное», «Анатомия страсти», «Это мы» и «Хороший доктор».

Напомним, что финальный сезон фэнтези-сериала HBO «Игра престолов» выходит в мире 14 апреля.

Прежде сотрудники «Лаборатории Касперского» поделились статистикой по вредоносным рассылкам: в 2018 году чаще всего вирусы попадали в письма, содержащие порнокомпромат — включающие эротический контент или угрожающие его наличием. От таких рассылок пострадали миллионы пользователей по всему миру.

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