Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд на выездном заседании в помещении Ленинградского окружного военного суда на Кирочной улице Санкт-Петербурга во вторник, 2 апреля 2019 года, начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении террористического акта в Петербургском метрополитене, передает корреспондент ИА REGNUM.

Https://vk.com/spb_today Первые минуты после теракта в метро Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП»)

Напомним, взрыв в метро произошел 3 апреля 2017 года. Таким образом, суд над предполагаемыми террористами начался накануне второй годовщины трагедии.

Подсудность дела Московскому окружному военному суду объясняется тем, что именно этот судебный орган уполномочен рассматривать уголовные дела о терроризме. Во время следствия все обвиняемые содержались в изоляторе ФСБ России в Москве и к началу суда были этапированы в Петербург.

По версии следствия, 11 членов террористической группировки «Катиба Таухид валь Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали и совершили теракт в Петербурге 3 апреля 2017 года. Им также вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дарья Драй ИА REGNUM Уроженцы Киргизии Дилмурод Муидинов, Ибрагибжон Ерматов и гражданин Узбекистана Азамжон Махмудов, обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро

По данным следствия, 3 апреля 2017 года выходец из Киргизии узбекского происхождения Акбаржон Джалилов, незаконно получивший гражданство РФ, пронес в метро на станции «Академическая» два взрывных устройства, изготовленных членами террористической группировки. Одну из самодельных бомб он оставил в подземном вестибюле станции «Площадь Восстания» на первой линии. Находившаяся в сумке бомба, замаскированная под огнетушитель, была вовремя обнаружена сотрудниками метрополитена и обезврежена на месте взрывотехниками ОМОН Росгвардии.

В это время Джалилов переместился на вторую линию метрополитена и в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» привел в действие другую бомбу, начиненную поражающими элементами. Погибли 15 пассажиров и сам террорист. Еще 67 пассажирам был причинен вред здоровью различной тяжести, несколько человек остались инвалидами. Ущерб ГУП «Петербургский метрополитен» составил 108 млн рублей. Среди погибших оказались петербуржцы, жители Ленобласти, других регионов и стран, в том числе мусульмане.

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимая Шохиста Каримова

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Третья бомба, изготовленная террористами, предназначалась для взрыва в общественном месте Санкт-Петербурга. 5 апреля 2017 года она была обнаружена и изъята по месту проживания злоумышленников при их задержании в одном из многоквартирных домов Петербурга.

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Следственный комитет и ФСБ сообщали, что преступное сообщество, совершившее теракт, в 2013 году создал уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров по кличке Абу Салах. В настоящее время он, предположительно, находится на Ближнем Востоке в рядах международных террористов. Также назывались другие возможные заказчики теракта в метро Петербурга.