Варшава, 2 апреля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Варшава готова поддержать любой выбор граждан Украины, заявили 2 марта в пресс-службе президента Польши.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Мы, польские политики… не имеем своего фаворита, поскольку не вмешиваемся в политические решения других стран. Мы довольны тем, что первый тур выборов на Украине свидетельствует о развитии демократических институтов», — сказано в сообщении.

По словам представителя администрации президента, Польша тщательно следит за ходом избирательной кампании на Украине.

«Сейчас начнётся совсем другая кампания, совсем другое политическое соперничество, исключительно между двумя кандидатами. Это означает полную реорганизацию электоратов и распределение поддержки», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее послы стран G7 заявили, что первый тур выборов на Украине состоялся в мирной и безопасной атмосфере. Сами выборы носили конкурентный характер.

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