Екатеринбург, 19 марта, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Шведская хэви-металл группы Sabaton не будет выступать в Екатеринбурге. Об этом музыканты заявили в Instagram.

Хотя ранее организаторы концерта утверждали, что проведут его несмотря на установленный в регионе запрет на мероприятия от 50 человек. Однако теперь встреча фанатов со шведскими музыкантами точно не состоится.

«Из-за вируса COVID-19 наше полностью распроданное шоу в Екатеринбурге и другие концерты в России и Белоруссии отменены», — написали члены группы.

Информацию об отмене концерта подтверждают в группе концертной площадки «Tele Club» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти пожаловались в прокуратуру на организаторов концерта. Мероприятие должно было состояться 19 марта 2020 года в 19:00 по местному времени.