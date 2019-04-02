Майкоп, 2 апреля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Рост инвестиций в социально-экономическое развитие — одна из важнейших задач на данный момент. Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов 1 апреля в ходе расширенного заседания кабинета министров республики, на котором были подведены итоги социально-экономического развития за 2018 год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел расширенное заседание кабинета министров республики

Министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов отметил, что ситуация в экономике и социальной сфере Адыгеи стабильная, сохраняется положительная динамика основных макроэкономических показателей. Как отмечалось, основным ориентиром благополучия населения остается заработная плата. В 2018 году среднемесячная номинальная заработная плата в регионе достигла 26 тыс. 809 рублей, что на 9,5% больше показателя 2017 года. В регионе зафиксирован и рост среднедушевых денежных доходов населения — сразу на 11,7%, до 27 тыс. 426 тыс. рублей. Это уже дало положительные результаты: увеличение покупательской способности позволило увеличить розничный товарооборот до 97,9 млрд рублей — почти на 12%, что является лучшим результатом среди регионов Южного федерального округа.

Анзаур Куанов добавил, что успешное развитие потребительского рынка создаёт мультипликативный эффект в других секторах экономики. Так, индекс промышленного производства превысил среднероссийский показатель (102,9%) и составил в 2018 году 104,1%. Объем отгруженных товаров промышленного производства достиг 57,8 млрд рублей, это на 5,3% выше показателя 2017 года. В числе лидеров — производители машин и оборудования, неметаллической минеральной продукции и готовых металлических изделий.

Негативные моменты были отмечены в сферах сельского хозяйства и на рынке жилья. Однако при этом объем работ в строительной сфере за 2018 год вырос к 2017 году в 1,5 раза и составил свыше 19 млрд рублей, 65% приходится на строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Мурат Кумпилов подчеркнул: важнейшая задача сегодня — рост инвестиций в социально-экономическое развитие региона. В 2018 году благодаря созданным условиям для здоровой конкуренции в регионе рост объема инвестиций в основной капитал составил 142,5% к уровню 2017 года или 31,6 млрд рублей. По данному показателю (по темпу роста) Адыгея заняла первое место среди субъектов РФ по итогам 2018 года. Сегодня в Адыгее реализуются такие крупные проекты, как строительство мощного ветропарка, расширение площадей «Мега-Адыгея», строительство транспортных развязок, создание туристского кластера. Объем государственных капвложений в 2018 году составил 4,5 млрд рублей. Идет строительство и реконструкция 20 объектов, из которых 18 — социальной направленности. Среди значимых — строительство водовода, диагностического центра, спортивного комплекса в а. Тахтамукай и т.д.

В числе приоритетов — также поддержка развития малого и среднего бизнеса. Финансовую, имущественную, образовательную и консультационную поддержку в 2018 году получили более 1800 субъектов малого и среднего предпринимательства. Завершено строительство агробизнес-инкубатора.

«Еще одним важным инструментом социально-экономической политики является эффективное расходование бюджетных средств. Нужно тщательно следить за финансовыми и экономическими прогнозами и корректировать свою работу. При этом необходимо полностью выполнять все социальные обязательства», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава РА подчеркнул, что единую платформу для дальнейшего развития региона обеспечивает принятая в декабре 2018 года Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года. Принимаемые меры, в конечном счете, должны отражаться на благосостоянии жителей республики, подчеркнул глава республики.