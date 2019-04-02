Пермь, 2 апреля, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев 2 апреля посетит Пермь. Он проведёт встречу с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края, на которой обсудят государственную поддержку инноваций, сокращение административных барьеров, вопросы информационной и маркетинговой поддержки, развитие сельскохозяйственной кооперации и экспорта, сообщает пресс-служба правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Встреча пройдёт на территории технопарка Morion Digital, где Председатель правительства посетит компании Promobot и АО «Эр-Телеком Холдинг». В мероприятиях примут участие Министр экономического развития Максим Орешкин, руководители министерств и ведомств. В рамках поездки Дмитрий Медведев проведёт рабочую встречу с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Стоит отметить, что в сентябре 2017 года Пермь посетил президент Владимир Путин, который перед началом встречи с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края нанёс визит в посетил технопарк Морион.

Morion Digital — технопарк в сфере высоких технологий, специализацией которого являются интернет вещей, умный дом, умный город, цифровизация промышленности, робототехника, облачные сервисы и другие ИТ-направления. Резидентами парка являются ПАО «Морион», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «Промобот» и ещё порядка 30 компаний.