Москва, 2 апреля, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Президентская комиссия по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами может собраться до конца апреля. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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На заседании глава государства Владимир Путин огласит официальные итоги оружейного экспорта за 2018 год. По информации источников, близких Кремлю, изначально мероприятие было запланировано на середину марта, однако оно сместилось на апрель ввиду загруженности графика главы государства.

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Отмечается, что результаты оружейного экспорта превысили ожидания: за рубеж было поставлено вооружений и военной техники на $15 млрд и подписано новых контрактов на сумму свыше $20 млрд. Это один из самых высоких показателей в истории современного ВТС.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года был утверждён новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с другими странами. Так, заместитель председателя правительства России Юрий Борисов сменил в комиссии главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Кроме того, из состава выведены бывший помощник президента РФ Владимир Кожин и заместитель министра обороны Александр Фомин.