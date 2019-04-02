Москва, 2 апреля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Температура до +15 градусов ожидается в столице России во второй половине апреля, заявил 2 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

Согласно прогнозам Гидрометцентра, температурные показатели в Москве будут колебаться в пределах 6−8 градусов в дневное время и снижаться в темное время суток до 1−3 градусов.

Роман Вильфанд сообщил, что 2−4 апреля ожидается солнечная погода, но 5 апреля — в конце текущей недели — «антициклон принесет в столицу небольшие осадки».

Далее, 7−8 апреля температура будет держаться на уровне 7−8 градусов тепла, атмосферных осадков на территории столицы не ожидается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало апреля 2019 года будет отмечено похолоданием.