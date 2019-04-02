Киев, 2 апреля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. В феврале 2019 года долги за отопление и водоснабжение выросли на 10% по сравнению с январём, сообщила государственная служба статистики на официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

За тот же период долги за газ увеличились на 13,4%, а долг за электроэнергию — на 7%.

В феврале жители Украины заплатили за услуги ЖКХ около $537 млн, или 69,4% от необходимого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в январе 2019 года население Украины оплатило услуги ЖКХ на 71,8%. По мнению политика, дальнейший рост неплатежей приведёт к коллапсу всей системы жилищно-коммунального хозяйства.

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