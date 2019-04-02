Украина не спешит с итогами, РФ — объединяться с Белоруссией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 2 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- ЦИК Украины за ночь обработал менее 1% протоколов;
- Президент Филиппин потребовал проверить все контракты правительства;
- В Сингапуре хотят принять закон против поддельных новостей;
- Минфин России предлагает ввести новые налоги;
- Что думают граждане об объединении России и Белоруссии.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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