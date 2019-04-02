Лондон, 2 апреля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Британская группа The Rolling Stones вынуждена отложить запланированное турне по США и Канаде из-за предстоящей хирургической операции ее солиста Мика Джаггера, передает немецкий канал n-tv 2 апреля.

Georges Biard Мик Джаггер

По сообщению журнала Rolling Stone, 75-летний музыкант должен перенести операцию по замене сердечного клапана. Джаггера прооперируют 5 апреля в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Мариинском театре Санкт-Петербурга состоялась премьера балета на музыку Мика Джаггера. Продюсером и художественным руководителем проекта выступил сам музыкант.