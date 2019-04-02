Оттава, 2 апреля, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Фрегат Regina и судно обеспечения Asterix ВМС Канады присоединились к Объединённой оперативной группе 150 (CTF 150), которая содействует безопасности и стабильности в водах Ближнего Востока и Восточной Африки. Как сообщили в министерстве национальной обороны Канады 2 апреля, суда примут участие в совместных контртеррористических манёврах с кораблями стран-союзниц.

Фрегат Regina ВМС Канады

Уточняется, что Regina вместе с новым палубным вертолётом CH-148 и судно обеспечения будут работать совместно с несколькими другими кораблями коалиции для патрулирования вод Персидского залива и у восточного побережья Африки, а самолёт-разведчик CP-140 Aurora будет использоваться для ведения морского наблюдения.

«Все эти усилия направлены на поддержку мандата CTF 150 по обеспечению безопасности на море и свободного судоходства и международной торговли на одних из самых оживлённых и сложных водных путей в мире», — говорится в сообщении военного ведомства.

«Безопасность на море — это общий интерес. Канадские вооружённые силы защищают канадские и международные воды, чтобы законная глобальная торговля, от которой зависит экономика Канады и всего мира, могла осуществляться без угрозы терроризма и незаконной деятельности», — заявил контр-адмирал Крейг Бейнс.

Добавим, что до этой миссии, с февраля 2019 года, корабли Regina и Asterix находились в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где также участвовали в совместных учениях с военными стран — союзниц Канады для предотвращения контрабанды оружия и наркотиков.

Сроки завершения миссии не уточняются.