Киев, 2 апреля, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, которого после подсчета 97,78% бюллетеней поддерживают 30,26% избирателей, по-прежнему лидирует в президентской гонке. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

На втором месте находится действующий глава государства Пётр Порошенко, набравший 15,92% голосов. С небольшим отрывом от Порошенко расположилась Юлия Тимошенко с показателем 13,38%.

Согласно данным ЦИК Украины, Тимошенко уже утратила возможность выхода во второй тур при любых результатах подсчета голосов в еще не обработанных протоколах.

Отметим, что второй тур президентских выборов в стране пройдет 21 апреля.

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